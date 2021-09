Studie: Risikoen for «lang-covid» blir halvert etter to vaksinedosar

utenriks

Forskarane meiner òg at risikoen for å bli sjukehusinnlagt på grunn av viruset er 73 prosent lågare og at risikoen for å få alvorlege symptom er 31 prosent lågare blant fullvaksinerte, samanlikna med om ein berre har fått første dose.

Informasjon frå meir enn 2 millionar menneske som har loggført symptom og dessutan status for testing og vaksinar mellom desember 2020 og juli i år, er brukte.

6.030 brukarar melde at dei testa positivt for covid-19 minst 14 dagar etter å ha fått den første vaksinedosen. 2.370 melde inn positivt testresultat minst sju dagar etter andre dose.

I studien, som er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, heiter det at «risikoen for å få symptom i 28 dagar eller meir av sjukdom etter vaksinasjon, vart omtrent halvert når det vart gitt to vaksinedosar».

– Dette funnet tilseier at risikoen for lang-covid er redusert hos folk som har vorte fullvaksinert, når ein i tillegg tek i betraktning den allereie dokumenterte generelle risikoen for å bli smitta, heiter det i studien.

(©NPK)