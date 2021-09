Mann død etter eksplosjon i Sverige

utenriks

Politiet i byen vart varsla av at mange innringjarar ved 3-tida natt til torsdag melde frå om eit høgt smell. Utanfor garasjen ved ein bustad vart ein mann med alvorlege skadar funne. Mannen vart frakta til sjukehus, men ved 7.30-tida opplyste politiet at mannen døydde av skadane.

Då mannen kom til sjukehuset, var det frykt for at ein gjenstand han hadde i kleda, kunne vere ei bombe. Gjenstanden vart sikra og undersøkt av bombeekspertane til politiet. Først ved 7-tida om morgonen vart det slått fast at gjenstanden var ufarleg.

Bombeekspertane retta då merksemda mot huset der eksplosjonen skjedde. Fleire hus i nabolaget er evakuert av frykt for fleire detonasjonar, og eit stort område er avsperra.

