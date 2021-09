Kampklar Inger Støjberg kom til riksretten

utenriks

På veg inn til første dag av riksrettssaka i København kom Støjberg førebudd og klar til å forsvare seg mot skuldingane om at ho visste at instruksen ho innførte i 2016 – om at par som søkte asyl i Danmark, skulle skiljast dersom den eine parten var mindreårig – var ulovleg.

– No skal vi få lov til å gå i djupna av denne saka, og det ser eg fram til, sa Støjberg til pressa på staden.

Ho seier ho er trygg på at ho vil bli frikjent av riksretten.

13 høgsterettsdommarar og 13 politisk utpeika dommarar skal i løpet av 38 planlagde rettsmøte ta stilling til saka. Dommen er venta å falle før jul.

Folketinget stemde i byrjinga av februar ja til riksrett mot Støjberg, og like etter forlét ho partiet Venstre. Ho har no ei uavhengig rolle i Folketinget.

Støjberg sjølv avviser skuldingane. I sin periode som utlendings- og integreringsminister vart ho kjend for dei mange innstrammingane sine i asyl- og flyktningpolitikken. Blant dei var avgjerda om at asylsøkjarar skulle få beslaglagt kontantar og dyre smykke på grensa. Det vakte òg oppsikt at ho feira dei første 50 innstrammingane med kake.

(©NPK)