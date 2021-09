Ein drepen i skuleskyting i Nord-Carolina

utenriks

Politiet rykte ut til Mount Tabor-skulen i Winston-Salem etter meldingar om skyting. Dei sikra skuleområdet like etter klokka 12 og skreiv på Twitter at dei gjorde alt dei kunne for å halde elevane trygge.

Politisjef Catrina Thompson opplyser at ein elev som vart såra i skytinga og vart teken til sjukehus, døydde av skadane.

Den mistenkte gjerningspersonen, som politiet meiner er elev ved skulen, rømde frå åstaden. Han vart seinare arrestert, ifølgje politiet utan dramatikk.

Vegane inn til skulen vart sperra av, og ei lang rekkje politibilar og ambulansar kom til staden. Foreldre fekk beskjed om å halde seg unna skulen og møte opp i sentrum av byen for å få beskjed om korleis dei skulle få henta barna sine.

Andre skular i området vart òg stengde.

Dette er den andre skuleskytinga i delstaten denne veka. Ein 15-åring vart arrestert etter at ein elev vart skoten og såra i ein slåstkamp på ein skule i Wilmington måndag.

– For andre gong denne veka har vi sett ein skyteepisode ved ein skule i Nord-Carolina. Vi må jobbe for å sikre tryggleiken til elevar og lærarar, raskt arrestere gjerningspersonane og halde våpen unna skuleområdet, seier guvernør Roy Cooper i ei fråsegn.

