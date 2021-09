15 prosent av overflatevatnet i Brasil har forsvunne

utenriks

Overflatevatnet er gradvis vorte borte sidan 1991. I den brasilianske delen av Pantanal – det største tropiske våtmarksområdet i verda – dekkjer vatnet berre ein firedel av arealet det dekte for 30 år sidan. I år opplever Brasil sin verste tørke på ni tiår, men dataa forskarane har sett på, går berre fram til 2020.

– Då vi fekk dei første resultata, tenkte vi at det måtte vere noko feil med formlane, seier prosjektleiar Cassio Bernardino i WWF Brasil.

Organisasjonen deltok i forskingsarbeidet saman med universitet og lokale og internasjonale partnarar. Dei brukte kunstig intelligens til å analysere 150.000 satellittbilete som viste overflata på elvar, innsjøar, våtmarker og anna overflatevatn.

– Skremmande fort

Forskarane prøvde fleire utrekningsmodellar, men resultatet vart det same. Dataa, som vart publiserte av MapBiomas denne veka, har vorte ein ekstra vekkjar. Både straum- og matprisar er allereie drivne opp av den tørken. Avlingar tørkar inn, og faren for skogbrannar aukar.

– Det ser ikkje bra ut. Vi mistar naturleg kapital, vi mistar vatnet som forsyner industri, kraftproduksjon og landbruket. Heile det brasilianske samfunnet mistar ein verdifull ressurs, og det skjer skremmande fort, seier Bernardino.

Studien basert på dei innsamla dataa er ikkje publiserte enno, men nyheitsbyrået AP har bede to eksterne ekspertar sjå på metoden. Dei meiner han er robust og at omfanget av undersøkinga gir eit godt innblikk i vassressursane i Brasil. Samtidig seier dei at bruken av kunstig intelligens kan gi ein større feilmargin.

– Endrar den naturlege prosessen

Fordamping er ein naturleg del av krinsløpet til vatnet og kan redusere vassressursane, særleg i grunne område som Pantanal.

Den nye studien fastslår ikkje kor mykje av nedgangen i dei brasilianske vassressursane som kjem av naturlege årsaker, men ekspertar har sagt at menneskeleg aktivitet påverkar global vêrmønster og fører til hyppigare ekstremvêr, flaum og tørke.

Hogst og brenning av skog, bygging av store vasskraftverk og oppdemming for vatning av dyrka mark bidreg til endringar i naturlege mønster, forklarer økologiprofessor Mazeika Patricio Sulliván ved Ohio State University.

– Vi endrar omfanget av desse naturlege prosessane. Dette skjer ikkje berre i Brasil, men over heile verda, seier Sullivan.

Ho omtaler dataa til MapBiomas som ein vekkjar, men seier dei ikkje er overraskande. I Sør-Amerika er rundt 90 prosent av våtmarksområda borte sida 1900. I Nord-Amerika er talet nesten 40 prosent. Våtmarker er viktige for dyreliv i tillegg til å binde opp vatn som deretter gradvis siv ut i elvar. Det siste bidreg òg til å avgrense flaum.

Straumrasjonering

Vatnet som fordampar frå regnskogen i Amazonas, flyttar seg med luftstraumane og bidreg til nedbør langt unna. Enkelte klimaekspertar meiner Amazonas kan nå eit vippepunkt om 10–15 år; dersom for mykje av skogen blir øydelagd, vil Amazonas forvandlast frå regnskog til savanne.

Vassmangelen gir òg meir akutte problem, som fare for straumrasjonering i år. Eit tiår med lite nedbør, gir tomme magasin. I Paraná-eleven, som sørgjer for kraft til São Paulo og fleire delstatar, har magasina aldri før vore så tomme, seier selskapet som driv straumnettet.

Brasils energiminister Bento Albuquerque avviste i slutten av august at det er fare for straumrasjonering, men bad samtidig bedrifter og hushalda om å redusere forbruket.

Drikkevatn for millionar

Elva er den nest største i Brasil og renn vidare til Argentina. Dei spektakulære Iguazú-falla på grensa var i nokre dagar i juni redusert til noko nærare ein bekk enn ein mektig foss. Vasstanden i Paraná er på sitt lågaste sidan 1940-talet.

I tillegg til å skaffe straum, er Paraná ein del av eit vassystem som sørgjer for drikkevatn til rundt 40 millionar menneske, og viktig for fiskeri og landbruk. Ho er kopla til eitt av dei største grunnvassreservoara i verda – Guarani – og renn saman med fleire elvar før ho blir til Rio de la Plata og når Atlanteren ved Buenos Aires, hovudstaden i Argentina.

– Paraná er det største og viktigaste våtmarksområdet i Argentina, både sosioøkonomisk og med tanke på biologisk mangfald, seier geologiprofessor Carlos Ramonell ved National University of the Littoral i amerikanske Santa Fe.

– Sjølv om det framleis er vatn i hovudløpet, er det berre 10–20 prosent av dei tilknytte irrigasjonskanalane som har vatn. Resten er tørka ut, seier Ramonell.

Båtar ventar på vatn

– Det har ikkje vore mogleg å segle på Paraná sidan april. Varer har vorte frakta på land til Paraguay-elva, noko som gjer transporten fire gonger så dyr, fortel direktør Juan Carlos Munoz i foreininga til elvebåteigarane.

Elva er ei viktig ferdselsåre for Paraguay og Bolivia, som ikkje har kyst.

Rundt 4.000 lekterar, 350 slepebåtar og 100 konteinarbåtar ligg i opplag og ventar på at vasstanden skal stige. Det er framleis tre månader til regntida.

