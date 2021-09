Taliban lovar å stanse IS-angrepa i Afghanistan

utenriks

– Vi håpar dei afghanarane som blir påverka av IS, gir opp operasjonane sine når dei ser at det blir danna ei islamsk regjering, utan utanlandsk nærvær, sa Zabiullah Mujahid i helga.

– Viss dei skaper ein krigssituasjon og held fram operasjonane sine under ei islamsk regjering, skal vi ta oss av dei, sa han.

Eit massivt terrorangrep utanfor flyplassen i Kabul førre veke som IS tok på seg ansvaret for, kosta livet til minst 100 menneske som håpa å komme seg ut av Afghanistan, og dessutan 13 amerikanske soldatar.

Irriterer Taliban

Men gjengjeldingsangrepa som USA utførte mot IS-stillingar i dagane etter angrepet, har likevel irritert Taliban kraftig.

Pentagon seier at dei gjennomførte eit droneangrep mot ein bil frå IS som var fullpakka med eksplosiv og på veg mot flyplassen. Sidan er det rapportert at ti sivile vart drepne i angrepet.

– Dei hadde ikkje løyve til å gjennomføre slike operasjonar. Sjølvstendet vårt må respekterast, sa Mujahid.

Evakueringa av titusenvis av utlendingar og afghanarar som ikkje kjenner seg trygge under Taliban, vart avslutta seint måndag kveld, samtidig med den endelege tilbaketrekkinga av amerikanske soldatar.

IS kritisk til avtale

IS har vore svært kritisk til avtalen om tilbaketrekking mellom Taliban og USA i fjor, der Taliban gav USA visse tryggingsgarantiar.

I ein kommentar etter at Kabul fall til Taliban, skulda IS Taliban for svik mot jihadistane og lova å halde fram kampen, ifølgje amerikanske Site, som følgjer kommunikasjonane til dei militante rørslene.

Då Taliban slapp laus alle fangane i det eine fengselet etter det andre under offensiven i sommar, slapp òg mange krigserfarne IS-krigarar fri, noko som no verkar som ein strategisk feil.

Sjølv om begge gruppene er beinharde og militante sunnimuslimar, er det forskjellar mellom dei, både når det gjeld religion og strategi, men begge hevdar å vere sanne representantar for jihad.

I dei siste åra har dei afghanske og pakistanske delane av IS stått for somme av dei mest grufulle terrorangrepa i dei to landa. Sivile er massakrerte ved moskear, skular, på offentlege plassar og til og med i sjukehus.

Førebur regjering

I intervjua med AFP sa Mujahid at ei regjering vil bli kunngjort om ikkje lenge.

– Det er viktig med ei regjering. Men det krev tolmod. Vi held møte for å danne ei regjering på ansvarleg vis, sa han.

Bankar, offentlege kontor og andre offentlege etatar har stort sett vore stengde sidan Taliban tok over, og tilsette vert hindra tilgang.

Det har ført til kraftig fall for den afghanske valutaen.

Taliban har lova å betre økonomien i landet, men det krev at landet får bistand, noko det ikkje er nokon garantiar for.

