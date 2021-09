Stort oljeflak nærmar seg Kypros

utenriks

Tysdag kveld var flaka om lag 7 kilometer frå den kypriotiske kysten, melder CNN.

Førre veke opplyste syriske styresmakter at ein oljetank med 15.000 tonn drivstoff hadde leke sidan 23. august ved eit kraftverk i kystbyen Baniyas, men at utsleppet no er under kontroll.

No tyder satellittbilete frå Orbital EOS på at utsleppet er større enn anteke. Bileta viser at flaket dekkjer rundt 800 kvadratkilometer, eit område på omtrent same storleik som New York City.

Prognosen til dei greske styresmaktene, basert på simuleringsmodell av rørslene til oljeflaket og meteorologisk data, viser at oljeflaket kan nå odden Apostolos Andreas, det nordaustlegaste punktet på Kypros, som ligg om lag 130 kilometer frå Baniyas, onsdag formiddag.

Bilete i sosiale medium har den siste veka vist oljeutslepp i syriske kystområde ved Baniyas og Jableh, og lokalbefolkning har åtvara om mogleg fare for liv i havet. Ein innbyggjar i Baniyas seier til CNN at store delar av kysten har vorte forureina.

– Folk trong ikkje dette. Det er allereie vanskeleg å leve her og dette råkar livsgrunnlaget for mange familiar som no mistar inntekt, seier innbyggjaren.

– Regjeringa sende berre ut mannskap med svampar og vasslangar. Dei har ikkje kapasitet til å handtere dette. Ein kan ikkje reingjere sjøen med svampar, seier vedkommande vidare.

