Putin: USAs opphald i Afghanistan har berre ført til tragedie og tap

utenriks

Putin er kjend for å kritisere vestlege land for å prøve å tvinge deira verdiar på ikkje-vestlege land. Onsdag seier han at det var ei håplaus oppgåve å prøve å tvinge amerikanske normer på eit krigsherja Afghanistan.

– Resultatet er berre tragediar og tap for dei som gjorde dette – for USA – og ikkje minst for dei som bur i Afghanistan. Det er umogleg å påtvinge noko utanfrå, sa Putin på eit ungdomsmøte i Vladivostok lengst aust i Russland.

Sist veke sa Putin at Russland ikkje vil blande seg inn i Afghanistan og at russiske styresmakter har lært av den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan på 1980-talet. Russland har signalisert forsiktig optimisme med tanke på den nye leiinga i landet.

Putin klaga òg over at vestlege land prøver å plassere afghanske flyktningar i sentralasiatiske land som er allierte med Russland.

