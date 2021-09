Plastforureining – ein aukande trussel mot dyrelivet i verda

utenriks

Plastforureining blir oppdaga sjølv på tilsynelatande urørte område på planeten vår: Plast er funne både i dei djupaste områda i verda, som i Marianegropa i Stillehavet, og i Noregs djupaste område; i Framstredet. I Arktisk sjøis er det òg funne urovekkjande mengder mikroplast.

Ulike dyreartar blir utsette for store lidingar eller døyr fordi dei et eller sit fast i plast og anna avfall.

Allereie i 2001 anslo ein FN-rapport at rundt 1 million sjøfuglar, 100.000 sjøpattedyr og eit ukjent tal fisk og andre dyr vart skadde eller døydde kvart år som følgje av søppel i havet.

Slår alarm

Sidan den gong har situasjonen berre vorte verre. På verdsbasis er det anslått at mellom 8 og 12 millionar tonn plast hamnar i havet kvart år.

No slår FN igjen alarm. Ein fersk rapport frå FNs konvensjon om bevaring av migrerande ville artar (CMS) rettar søkjelyset på innverknaden til plasten på ferskvassartar i elvar, på landdyr og fuglar. Rapporten tek spesielt for seg Asia-Stillehavsregionen og områda rundt dei to elvane Ganges og Mekong. Dei to kjempeelvane bidreg til saman med anslagsvis utslepp av 200 000 tonn plastforureining til Indiahavet og Stillehavet kvart år.

Gamle fiskereiskapar er ein av dei største truslane mot dyrelivet. Dyr kan bli vikla inn i og fanga under vatn av gamle garn. Den trua arten Irrawaddy -delfinen, som finst i kystområda i Sør- og Søraust -Asia og i dei tre elvane Ayeyarwady (Myanmar), Mahakam (indonesisk Borneo) og Mekong, blir rekna som særleg utsett. Det same gjeld Ganges-elvedelfinen.

Men også trekkfuglar som mellom anna albatrossar, er trua av plastforureining. Dei skil ikkje plast frå byttedyr når dei flyg over havet, og kan få i seg skadelege mengder plast.

Også på land vert dyr plaga av søppel. Asiatiske elefantar er observerte på søk etter mat på søppelfyllingar på Sri Lanka og i Thailand. Også desse landdyra får i seg plast.

Stor eksponering

Dei mest sårbare artane for plastforureining er artar som migrerer, heiter det i FN rapporten.

Årsaka til at migrerande artar er svært sårbare, er nettopp at dei flyttar på seg. Dermed risikerer dei òg større eksponering for plast- og anna forureining.

Forskarane meiner at rundt 80 prosent av plasten som hamnar i havet, kjem frå land. Dei blir førte til havs med elvar, som truleg altså speler nøkkelrolla med å transportere plast og søppel til havs.

Kan gi store skadar

Store plastgjenstandar som blir etne, kan påverke mettekjensla hos dyr og dermed påverke fødeopptaket. Eit anna problem kan vere pattedyr som set seg fast i fiskegarn og dermed ikkje kjem seg opp for å trekkje luft.

Når plastavfallet i miljøet etter kvart blir brote ned til små partiklar, blir det danna mikroplast og nanoplast som også er svært skadeleg.

Dei små plastpartiklane kan etast av små dyr i havet som igjen blir etne av større dyr. Plasten kan òg spreie miljøgifter, bakteriar og skadelege artar. Det er godt kjent at plastforureininga er ein trussel mot dyreliv, økosystem og hausting av levande ressursar i alle havområda i verda.

Stanse forureininga

Den nye FN-rapporten kjem berre dagar før eit toppmøte i Naturvernunionen i verda (IUCN), der ein vil diskutere forslag om korleis ein kan stoppe havforureining av plast innan 2030.

– Tiltaka for å løyse det globale problemet med plastforureining er langt frå tilstrekkelege, fastslår administrerande direktør i CMS, Amye Fraenkel. Ho meiner ein startar i feil ende når ein konsentrerer seg om å fjerne søppel i havet.

– Ein burde heller rette merksemda mot å hindre at plasten når havet, meiner ho.

FN etterlyser strategiar for å hindre at plast i det heile blir dumpa i miljøet, og vidare at ein klarer å redusere avfall gjennom betre design og resirkulering.

FN ønskjer òg å skape ei større forståing av kva effektar forureininga har på dyrelivet.

Ekstra påkjenning

Rapporten understreka at dyrearter i Asia-Stillehavet står overfor ei rekkje truslar, inkludert tap av leveområde, overfiske, industriell forureining og klimaendringar.

– Sjølv om plastforureining ikkje er den viktigaste av desse stressfaktorane, fører forsøplinga til ekstra påkjenning for allereie sårbare bestandar, heiter det.

(©NPK)