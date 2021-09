utenriks

Det er bekymring for at smitten kan auke ytterlegare under høgtida chuseok seinare denne månaden. Hausttakkefesten er ei viktig høgtid, der millionar av sørkoreanarar reiser for å besøkje slektningar.

Sør-Korea slit med treg vaksineutrulling. Samtidig er folk mindre påpasselege, trass strenge reglar om sosial distansering i dei store byane. Private samankomstar med tre eller fleire personar er forbode etter klokka 18.

(©NPK)