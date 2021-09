Norsk forsvarsutstyr vart igjen i Afghanistan

utenriks

Amerikanarane har opplyst at alt amerikansk utstyr på flyplassen i Kabul vart øydelagd før dei trekte seg ut. Noreg gjorde ikkje det same. Det vart ståande igjen seks pansra bilar, to ATV-er og tre upansra bilar, melder VG.

– Det kan godt hende at Noreg skal tilbake til Afghanistan for å drifte ambassaden, og då har vi dette materiellet. Så får vi sjå om det framleis er tilgjengeleg. Vi har òg hatt ei vurdering av om det har nokon militær verdi over hovudet. Svaret på det har vore «nei», seier Morten Andersen, sjef for logistikkavdelinga ved Forsvarets operative hovudkvarter til VG.

– Vi har prøvd å finne løysingar på å få materiellet heim, og det har dessverre ikkje late seg gjere, seier Anderssen.

Det er ikkje late etter seg nokre våpen, men sanitetsutstyret som vart brukt på det norske feltsjukehuset på flyplassen, står igjen.

