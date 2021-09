Kampane held fram i Panjshirdalen i Afghanistan

utenriks

Dalen ligg nord for hovudstaden Kabul og er den viktigaste tilhaldsstaden for væpna motstandarar av Taliban. Den nasjonale motstandsfronten (NRF), som består av anti-taliban-militskrigarar og tidlegare medlemmer frå tryggingsstyrkane til Afghanistan, har lova å forsvare enklaven, medan Taliban sender soldatar som omringar området.

– Brør, vi prøvde så godt vi kunne å løyse Panjshir-problemet med samtalar og forhandlingar, men dessverre var det forgjeves, seier Amir Khan Muttaqi, ein høgtståande Taliban-medlem, i eit lydopptak på Twitter, adressert til befolkninga i Panjshir.

– No som samtalane har svikta og Taliban har omringa Panjshir, er det framleis folk innanfor som ikkje ønskjer at problema blir løyste på fredeleg vis, seier han vidare.

– No er det opp til dykk å snakke med dei. Sei til dei som ønskjer å krige at no er det nok, heiter det vidare i opptaket.

Nytt angrep

Bismillah Mohammadi, som var forsvarsministeren i landet før regjeringa fall førre månad, seier at Taliban sette i gang eit fornya angrep i Panjshirdalen tysdag kveld.

– I går kveld angreip Taliban-terroristar Panjshir, men dei vart nedkjempa, skreiv Mohammadi i ei melding på Twitter onsdag.

Han hevdar at 34 Taliban-soldatar vart drepne og 65 såra.

– Folket vårt treng ikkje bekymre seg. Dei trekte seg tilbake med store tap, skriv han.

Lokal støtte

Mange bebuarar i dalen kjempa mot Taliban då rørsla sat ved makta frå 1996 til 2001. Dei lovar å kjempe òg denne gongen.

– Vi er klare til å forsvare Panjshir til siste bloddrope, seier ein innbyggjar.

– Alle har eit våpen over skuldrene og er klare til å bruke det. Frå den yngste til den eldste – alle snakkar om motstand, seier ein annan.

