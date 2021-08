Tyrkia mjukar opp forholdet til Emirata

utenriks

Kontoret til den tyrkiske presidenten opplyste om samtalen måndag kveld, men utan å seie når samtalen hadde funne stad. Recep Tayyip Erdogan snakka med den fungerande leiaren for Dei sameinte arabiske emirata, kronprins Mohammed bin Zayed av Abu Dhabi.

Ifølgje ei melding frå det statlege nyheitsbyrået i Emirata skal dei to leiarane ha diskutert moglegheitene for å styrkje sambanda mellom dei to landa «på ein måte som tener innbyggjarane i begge landa».

Samtalen kom i stand to veker etter at Erdogan var vert for Emiratas tryggingsrådgivar, Sheik Tahnoun bin Zayed al Nahayn, under besøket hans i Tyrkia. Besøket var det første offisielle besøket på høgt nivå på mange år etter at forholdet i dei to landa har vore spent på grunn av ulike ståstadar i fleire regionale konfliktar.

I Libya har mellom anna Tyrkia og Emirata støtta kvar si side i konflikten. Tyrkia har òg vore på kollisjonskurs med golfstatane og Egypt på grunn av si støtte til Det muslimske brorskapet, som dei arabiske regima ser på som ein trussel.

Tyrkia har dei siste månadene òg arbeidd for å dempe spenninga med ei rekkje andre arabiske statar, som Saudi -Arabia og Egypt.

