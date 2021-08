Stoltenberg seier Nato vil leggje press på Taliban

utenriks

I eit intervju med AFP gjer Stoltenberg det klart at dei allierte vil halde oppe pressa på Taliban for at dei afghanarane som er att som arbeidde for vestlege land, får reise ut, med familiane sine.

– Det er avgjerande å halde flyplassen open, både for å sikre at humanitær hjelp kjem inn, og sikre at vi kan halde fram med å få folk ut, dei som vil, men som ikkje fekk bli med på den militære evakueringa, seier han.

– Vi skal ikkje gløyme dei, understrekar han og viser til at Taliban har lova at folk skal få lov å reise ut.

Vil bruke pressmiddel

– Men Taliban skal dømmast for kva dei gjer, ikkje kva dei seier, seier han.

– Vi vil bruke dei pressmidla vi har til å prøve å bidra til at folk som ønskjer det, og som er i ein utsett situasjon, får forlate landet, seier han til VG.

Han fastslår at Nato skal bruke all sin politiske, diplomatiske og økonomiske tyngd for å sikre at folk får reise.

Dei siste amerikanske militærflya letta frå Kabuls flyplass rett før midnatt måndag etter ei kaotisk evakuering av 123.000 menneske, både utlendingar og afghanarar, på to veker.

Roser Tyrkia

Overfor AFP rosar Stoltenberg Nato-medlemmen Tyrkia som har tilbode seg å bidra til å drifte flyplassen i Kabul

Medan Taliban feirar sigeren over USA og Nato, må Nato slikke såra og prøve å analysere kva som gjekk gale med den største operasjonen til alliansen sidan den kalde krigen, kvifor Nato ikkje klarte å byggje ei afghansk regjering og væpna styrkar som kunne halde stand mot Taliban.

– Dette er dei harde spørsmåla som må stillast når vi startar ein prosess for å evaluere, analysere og sjå kva vi må lære, seier han.

(©NPK)