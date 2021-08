Romstasjon slår sprekkar

utenriks

Sprekkane i modulen Zarja (morgongry) vart oppdaga under ein inspeksjon. Det ramma området har ikkje byrja å leke, men det kan skje over tid, seier Vladimir Solovjov. Leiaren for det russiske ISS-programmet liker ikkje det han ser.

Han seier dei russiske delane av romstasjonen har sett betre dagar og ikkje er garanterte å vere sikre etter 2025.

Mannskapet på romstasjonen har allereie hatt problem med lekkasjar og periodevis trykkfall i ein annan russisk modul, Zvezda (stjerne). Nokre av lekkasjane er tetta, men dei leitar framleis etter fleire hol. Den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos understrekar at mannskapet ikkje er i nokon umiddelbar fare.

