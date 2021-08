Politiet drap elleve IS-soldatar i Pakistan

utenriks

Storminga av gøymestaden skjedde like før daggry tysdag og resulterte i kraftig skotveksling som enda med at elleve av is-opprørarane vart drepne.

Antiterrorpolitiet gjekk til aksjon etter at IS-soldatane nyleg drap to politimenn i Mastung-distriktet, like sør for storbyen Quetta. Ifølgje kjelder i politiet vart det funne sjølvmordsbelte, handgranatar og angrepsrifler etter aksjonen.

IS har teke på seg ansvaret for fleire angrep i Quetta og har hatt fleire grupper, både på pakistansk side og på den andre sida av grensa til Afghanistan, like ved.

