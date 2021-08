EU vil ha «tyrkisk løysing» for afghanske flyktningar

utenriks

EU-landa kom fram til ein felles uttale etter det ekstraordinære innanriks- og justisministermøtet tysdag. Justisminister Monica Mæland deltok for Noreg.

– Uttalen er knytt til viktigheita av å unngå ei migrasjonsbølgje, seier Mæland til NTB like etter at møtet i Brussel var avslutta.

Sjølv om EU-landa er bekymra for situasjonen i Afghanistan, er det samtidig viktig å hindre at menneske prøver å ta seg til Europa fordi det bidreg til å byggje opp smuglarverksemd og set flyktningar i fare, meiner Mæland. Dessutan er det viktig å forhindre at menneske som ikkje treng vern, legg ut på reise.

Tryggleik var òg eit viktig tema på møtet.

– Vi må unngå at terroristar tek seg inn til Europa. Det vart diskutert viktigheita av at alle land nyttar biometri og dokument slik at ein kjenner identiteten til dei ein hentar, seier Mæland.

Ingen felleskvote

Tanken om at EU skulle gå inn for ein felles kvote for flyktningar som deretter ville ha vorte fordelt på medlemslanda, vart avviste av mektige EU-land før toppmøtet.

I staden blir det ei løysing lik den EU fekk til med Tyrkia i samband med flyktningkrisa i 2015. Då fekk Tyrkia milliardar i støtte for å ta seg av flyktningstraumen frå nabolandet Syria.

EU lovar å jobbe med FN og internasjonale aktørar for å sikre tryggleiken til dei afghanske flyktningane.

Men det blir òg lagt stor vekt på behovet for å verne EUs grenser mot ei ny flyktningbølgje. I uttalen slår EU fast at unionen vil styrkje samarbeidet med tredjeland, særleg Afghanistans naboland, mot at dei tek seg av store mengder flyktningar.

– EUs mål må vere at folk blir verande nær heimlandet, sa Tysklands innanriksminister Horst Seehofer før møtet ifølgje AFP.

Pakistan og Tadsjikistan

Seehofer ber EU-kommisjonen leggje fram ein plan veldig raskt for korleis Afghanistans naboar, som Pakistan og Tadsjikistan, kan få støtte viss dei godtek å ta vare på flyktningane.

– Den tyrkisk-syriske modellen har fungert godt for flyktningane. Frankrike vil be om at denne modellen blir brukt på Afghanistan, seier Frankrikes innanriksminister Gérald Darmanin.

Luxembourgs utanriks- og immigrasjonsminister Jean Asselborn erkjende at det ikkje var stemning for ein felleskvote, men sa òg at Luxembourg ville blokkere ei fråsegn viss ikkje ho inneheldt sterke løfte om vern av dei mest sårbare.

– EU er bygd på verdiar. Målet må ikkje vere å stengje grensene og organisere returar, men å gi sårbare menneske håp, seier Asselborn.

Seehofer seier likevel at Asselborn og meiningsfellane hans bør ha forståing for dei store EU-landa som tek inn flest flyktningar.

(©NPK)