Deltavariant gav smitterekord i Israel

Det er den svært smittsame deltavarianten av koronaviruset som er årsaka til den nye smitteauken. Den førre toppmarkeringa var 18. januar då det vart registrert 10.118 smitta på eit døgn.

Trass i utviklinga vil ikkje regjeringa i Israel endre eller utsetje planane om å gjenopne skulane som planlagt.

Regjeringa oppmodar no alle over 12 år til å ta ein tredje dose av vaksinen frå Pfizer. Omtrent 60 prosent av dei 9,3 millionar innbyggjarane i Israel har fått to dosar vaksine, blant dei 80 prosent av dei vaksne.

