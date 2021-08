Afghansk eksminister i Noreg: – Uansvarleg å trekkje seg ut no

utenriks

Nargis Nehan var minister for olje og mineral i Ashraf Ghanis no avsette regjering. Ho sit i karantene i Noreg, etter å ha teke seg hit då Taliban tok over.

– USA har vore i Afghanistan i 20 år. Det ville ikkje ha utgjort ein forskjell for dei å bli verande eitt år til, i alle fall ikkje økonomisk og politisk, seier Nehan til AFP.

Nehan kallar tilbaketrekkinga frå Afghanistan for uansvarleg og dårleg styrt.

– President Joe Biden kunne ha sagt at innan september 2022 vil ikkje USA ha nokon soldatar i Afghanistan, men at tida fram til då kunne bli brukt på å sikre ein politisk avtale mellom regjeringa og Taliban og på å evakuere folk, seier Nehan.

Nehan gjekk av som minister i 2019. Ho seier ho flykta til Noreg etter at sjåføren hennar vart skoten av ukjende gjerningsmenn same dag som Taliban tok over Kabul.

Nehan meiner det er mykje som har gått tapt når USA og Nato no forlét Afghanistan på denne måten.

– Alle dei tusen milliardane som er investerte av det internasjonale samfunnet, og blodet som er spelt, stort sett afghansk. Alt det lèt dei gå tapt, og det skuffar meg å sjå at ingen held dei til ansvar, seier Nehan.

Ho fryktar at skuffelsen afghanarar opplever, kan gi grobotn for ekstremisme.

– Frykta mi er at vi får sjå meir ekstremisme som fløymer ut av Afghanistan, seier ho.

