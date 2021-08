WHO og Unicef: Ikkje steng skulane igjen

utenriks

– Stenging av skulane på grunn av pandemien har hatt katastrofal effekt på elevar. Slike stengingar bør ikkje skje igjen etter at elevar kjem tilbake etter sommarferien, skriv WHO og Unicef i ei oppmoding til alle europeiske land.

Dei trekkjer fram andre tiltak, som vaksinasjon, mindre klassar og hyppigare testar som tiltak som bør går føre stenging av skular.

– Skular gjer barn glade og fornøgde og til produktive deltakarar i samfunnet, seier WHO-direktør for Europa, Hans Kluge. Han kallar nedstengingane det mest katastrofale skuleavbrotet i historia.

Oppmodinga kjem same dag som Granstangen skule i Oslo sende heim alle barn, med unntak av to klassar, for heimeundervisning på grunn av alle som var i karantene.

(©NPK)