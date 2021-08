Taliban vil skilje kvinner og menn på universiteta

utenriks

Situasjonen for utdanningssystemet i Afghanistan vart diskutert på ein konferanse i Kabul søndag. Her deltok Abdul Baqi Haqqani, som har vorte utnemnt til fungerande minister for høgare utdanning av Taliban.

Han gjentok Talibans løfte om at kvinner framleis skal få utdanning. Men det skal skje i eigne grupper og klassar, skilde frå menn.

– Det afghanske folket vil halde fram den høgare utdanninga si, i lys av sharialovene, i tryggleik, utan å vere i eit blanda miljø med både kvinner og menn, sa Haqqani.

På barneskulane blir det eit liknande system, med eigne gute- og jenteklassar. Dette har vore vanleg i Afghanistan òg under den nyleg avgåtte vestlegstøtta regjeringa.

(©NPK)