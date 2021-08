Pentagon: Trusselen mot flyplassen i Kabul framleis reell

utenriks

– Vi er på eit spesielt farleg tidspunkt akkurat no. Strømmen av truslar er framleis reell, framleis aktiv, og i mange tilfelle framleis spesifikk, sa Kirby på ein pressekonferanse måndag.

Siste frist for tilbaketrekkinga er tysdag, og general Hank Taylor sa at USA hittil har transportert ut 122.000 personar, 5.400 amerikanske borgarar. Han seier at evakueringa held fram til siste minutt.

Kirby sa at USA er i stadig kontakt med Taliban for å sikre at tilbaketrekkinga går som den skal.

Fem rakettar vart fyrte av mot flyplassen måndag. Tre av dei landa utanfor flyplassen, ein landa på eit avsidesliggjande område på flyplassen, og ein vart skote ned av amerikansk luftvern, ifølgje Kirby.

Førre veke gjennomførte IS-K eit terrorangrep ved ein av portane til flyplassen, der minst 180 menneske, og 13 amerikanske soldatar, drepe, og i helga vart ein bil som Pentagon seier inneheldt eksplosiv på veg mot flyplassen, øydelagt av ein drone.

Taylor sa at dei granskar rapportar om at sivile, kanskje ni personar i same familie, vart drepe i droneangrepet.

