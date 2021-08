Maas vil ha Russland og Kina med i samtalar om Afghanistan

utenriks

Utanriksminister Heiko Maas var måndag i Usbekistan, eitt av fem land som han besøkjer på ein firedagars rundtur denne veka.

Ifølgje Maas vil det bli tydelegare om Kina og Russland er villige til å samarbeide under eit møte i FNs tryggingsråd seinare måndag.

Han seier at det no blir jobba med å få til samtalar mellom alle viktige internasjonale aktørar, og at det er viktig at også Russland og Kina deltek. Dei to landa har i motsetning til vestlege land halde ambassadane sine i Kabul opne etter Talibans maktovertaking.

