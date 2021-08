Kina forbyr skuleeksamenar for seksåringar

utenriks

Skulesystemet i Kina er kjend for å vere ekstremt konkurranseorientert. Det er vanleg med skriftlege eksamenar allereie frå første klasse og heilt opp til den frykta opptaksprøva, kalla gaokao, som er den einaste inngangen til høgare utdanning og i mange tilfelle eit anna liv enn foreldregenerasjonen.

Men måndag vedtok utdanningsdepartementet i landet å fjerne skriftlege skuleeksamenar for seks- og sjuåringar. I ei fråsegn frå utdanningsdepartementet heiter det at eksamenspresset på barn allereie frå ung alder «skadar deira mentale og psykiske helse».

Fleire lettar

Tiltaket er berre eitt av mange styresmaktene gjer for å lette det ekstreme presset som blir lagt på barn og unge for at dei skal komme seg oppover i det kinesiske samfunnet. Også for elevar i høgare klassetrinn blir talet på eksamenar og obligatoriske prøvar redusert til éin per termin. Vidare har all privat undervisning fått krav om å ikkje drive kommersielt.

Marknaden for privat undervisning eller såkalla puggeskular er stort i Kina, og mange foreldre betaler opptil 100.000 yuanar, eller over 130.000 kroner, årleg for privatundervisning for å sikre at barna deira passerer gaokao-eksamenen.

Lærarar må byte skule

Skulesystemet påverkar òg eigedomsmarknaden der prisane i enkelte populære skulekrinsar blir drivne opp av velståande foreldre.

I hovudstaden Beijing innførte skulestyresmaktene førre veke ein regel om at alle lærarar må byte skule kvart sjette år får å hindre ein konsentrasjon av særleg flinke undervisarar. Skular har òg fått forbod mot å etablere eliteklassar.

Tidlegare i år forbaud styresmaktene skrivelekser for første- og andreklassingar og sette ei grense på 1,5 timar heimelekser dagleg for barn i ungdomsskulen.

(©NPK)