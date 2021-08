FNs tryggingsråd skal stemme over Afghanistan-resolusjon

utenriks

Møtet skjer i New York måndag kveld norsk tid. Der skal det stemmast over resolusjonsforslaget, stadfestar den norske FN-delegasjonen.

Utkastet til resolusjonen er forfatta av Frankrike og Kina, og diplomatkjelder opplyser at vetomaktene Kina og Russland er opne for å godta resolusjonen.

I utkastet blir behovet understreka for at FN får uhindra tilgang til å gi humanitær hjelp. Ifølgje diplomatar blir det nemnde ikkje konkret behovet for ei trygg FN-sone i Kabul, slik Frankrike har foreslått.

Vetomaktene i FNs tryggingsråd skal etter møtet i samtalar med FNs generalsekretær António Guterres om situasjonen.

