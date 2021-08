FN erklærer blyhaldig bensin for utrydda

utenriks

FNs miljøprogram (UNEP) seier at det vil hindre meir enn 1,2 millionar for tidlege dødsfall og spare verda for 2,4 billionar dollar årleg. Det svarer til om lag 20.000 milliardar kroner.

Bruken av blyhaldig bensin er utrydda nesten eit hundreår etter at medisinske miljø åtvara mot helsefarane.

Det er lenge sidan det var behov for å presisere at bensinen er blyfri her i Noreg. Blybensin vart sist brukt i Noreg i 1996. Algerie, det siste landa som brukte blyhaldig bensin, brukte opp dei siste dropane no i sommar, opplyser FN.

Dermed er blyhaldig bensin no utrydda, erklærer FN.

