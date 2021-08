Tolv døydde etter eksplosjonar i våpenlager i Kasakhstan

utenriks

Eksplosjonane torsdag vart utløyste av ein brann i eitt av våpenlagera til forsvarsdepartementet i Jambyl-regionen sør i landet.

Fleire enn 80 personar vart skadde, og tilstanden skal vere alvorleg for seks av dei. Alle innbyggjarane i ein landsby like ved måtte evakuerast.

Ein talsmann for forsvarsdepartementet opplyste fredag at ulykka starta med at det byrja å brenne i eit ammunisjonslager. Brannen førte så til fleire eksplosjonar. Fleire av dei omkomne er brannfolk som jobba med å sløkkje flammane.

I det siste tiåret har det vore fleire ulykker og eksplosjonar i ammunisjonslager som stammar frå Sovjet-tida i Kasakhstan. President Kassym-Jomart Tokajev erkjende fredag at situasjonen ved lagera utgjer eit problem.

