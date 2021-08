Sinne i Storbritannia etter at ambassaden i Kabul lét etter seg opplysningar om tilsette

utenriks

I ei førstesidesak i The Times frå krigskorrespondenten Anthony Loyd blir det avdekt at kontaktinformasjonen til fleire afghanske tilsette låg igjen på ambassaden då han vart evakuert. Korrespondenten sjekka bygget, som ligg i eit område som no blir patruljert av Taliban.

The Times har ringt til fleire av telefonnummera som vart etterlatne på ambassaden, og funne ut at fleire framleis var i Afghanistan.

Forsvarsminister Ben Wallace seier til LBC at han fekk vite om saka gjennom avisartikkelen.

– Det er openbert ikkje godt nok. Eg trur nok statsministeren kjem til å stille nokre spørsmål, seier han.

Tom Tugendhat, som leier utanrikskomiteen i Parlamentet, seier at det blir ei gransking etter saka.

– Bevisa byrjar å komme inn, skriv han på Twitter.

Det britiske utanriksdepartementet seier i ei fråsegn at dei har gjort alt dei kan for å sikre at alt sensitivt materiale blir øydelagt.

Ifølgje The Times låg det mellom anna igjen kontaktinformasjon til ein høgtståande tenesteperson ved flyplassen i Kabul.

