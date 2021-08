Pentagon: Berre éin sjølvmordsbombar i Kabul

utenriks

Tidlegare har det vorte opplyst at det var to bomber som gjekk av, men dette blir no tilbakevist.

– Vi trur ikkje at det var ein eksplosjon i eller ved Baron hotell, men at det var éin sjølvmordsbombar, seier Taylor.

Det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at det framleis er 5.400 personar på flyplassen som ventar på å bli evakuert. Ifølgje Taylor er det dei siste 24 timane evakuert ytterlegare 12.500 personar frå Kabul på til saman 89 flygingar. Det inkluderer fly frå både USA og andre land.

Alle amerikanske og internasjonale styrkar skal vere ute av Afghanistan innan 31. august, og Pentagon-talsmann John Kirby seier operasjonen held fram.

– Vi vil vere i stand til å flyge ut personar heilt fram til siste minutt, seier han.

