Over 210 drepne i etnisk vald vest i Etiopia

Den uavhengige kommisjonen EHRC seier vitne fortel at væpna menn knytte til opprørsgruppa Oromos frigjeringshær (OLA) tok over området Gida-Kirimu etter at tryggingsstyrkar trekte seg tilbake.

– Innbyggjarane i området har fortalt at over 150 menneske vart drepne av dei væpna mennene, opplyser EHRC.

Kvinner og barn flykta til områda rundt, og angrepet førte òg til ei bølgje av hemnangrep og drap.

I dagane etter utførte enkelte innbyggjarar etnisk motiverte hemnangrep, der over 60 menneske vart drepne, noko som førte til at endå fleire sivile flykta for å unngå valden, seier kommisjonen. Dei ber om umiddelbar handling for å hindre at den ustabile situasjonen spreier seg. Dei krev òg ei gransking av kvifor tryggingsstyrkane trekte seg ut av området.

OLA, som i mai vart sett på terrorlista til styresmaktene, avviser at dei er ansvarlege for angrepa. Regjeringa har tidlegare skulda OLA for massakrar på sivile i Oromia og Amhara, høvesvis den største og nest største regionen i landet.

