New Zealand forlengjer nedstenging medan smitten aukar

Store delar av landet kan rekne med lettar frå onsdag, sa statsminister Jacinda Ardern på ein pressekonferanse fredag. Same dag vart det meldt om 70 nye tilfelle av lokalt overført smitte det siste døgnet.

Eit utbrot som starta i den største byen i landet Auckland er dermed opp i til saman 347 smitta. New Zealand stengde ned nokre timar etter at det første tilfellet i utbrotet vart oppdaga 17. august. Skular og alle ikkje-nødvendige verksemder måtte stengje.

– Det er mogleg at vi ser ei utflating no. Nedstenginga hjelper. Det går veldig bra, men vi må framleis vere forsiktige, sa Ardern.

Sidan dei fleste tilfella er rundt Auckland, nord på Nordøya, vil det komme lettar for dei som bur lenger sør. Frå onsdag kan dei dra heimanfrå for nødvendige innkjøp og jobb. Skulane opnar for dei med kritiske funksjonar, og bedrifter kan tilby kontaktlause tenester, men kan ikkje opne for publikum.

Dei som bur i Auckland og lengre nord må vere førebudde på to veker til med strenge tiltak, seier statsministeren. Dette er første gong sidan mars i fjor a heile landet er stengt ned.

Sidan pandemien starta er det registrert 2.900 smittetilfelle og 26 dødsfall i landet, som har rundt fem millionar innbyggjarar.

