utenriks

Dei langt fleste av offera er afghanarar, fortel kanalen. Også 13 amerikanske soldatar er stadfesta drepne.

To bomber gjekk av i folkemengda utanfor flyplassen, der mange som ønskte å komme seg ut av Afghanistan etter Talibans maktovertaking hadde samla seg. IS har teke på seg ansvaret for angrepet, som vart utført av sjølvmordsbombarar.