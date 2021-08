IS-K – ekstremistgruppa som meiner Taliban er for moderate

utenriks

Gruppa som vert kalla IS-K, vart opphavleg danna av militante opprørarar frå Pakistan saman med misnøgde Taliban-medlemmer. Ho opererer hovudsakleg nord og aust i Afghanistan, nær Kabul. IS-K oppstod i 2015 som eit utspring etter at IS' kjernekrigarar oppretta kalifatet sitt i Syria og Irak sommaren 2014.

Der Taliban har avgrensa kampen sin til Afghanistan, har IS-K omfamna tankesettet til IS om eit krav om ein verdsomspennande jihad mot ikkje-muslimar.

Namnet IS-K, eller Is Khorasan, kjem frå den historiske Khorasan-provinsen som dekte mykje av Afghanistan, Iran og Sentral-Asia i mellomalderen.

Ein rapport frå FNs tryggingsråd anslår at IS-K har mellom 1.000 og 2.200 krigarar, som er færre enn i 2016 då dei hadde mellom 5.000 og 6.000.

Gruppa har i årevis vore utsett for målretta militære operasjonar frå den USA-leidde koalisjonen i Afghanistan.

Vil vise seg fram

Det er grunn til å tru at fleire har slutta seg til IS-K dei siste vekene etter at Taliban tok over makta i Afghanistan.

IS-K og Taliban er fiendar, og sistnemnde har ført store, koordinerte offensivar mot gruppa i Afghanistan. Taliban-opprørarar har òg samarbeidd med både dei amerikanske og afghanske styrkane for å drive gruppa bort frå det nordaustlege Afghanistan.

Likevel har IS-K overlevd – og klart å utføre terrorangrep i Afghanistan.

– Den islamske staten vil no bevise at rørsla er ein større aktør i Afghanistan, og at medlemmene er klare til å utfordre Taliban, seier journalist, forfattar og IS-kjennar Deniz Serinci til nyheitsbyrået Ritzau etter sjølvmordsangrepet torsdag.

IS-K blir anteke å stå bak eit angrep på ein kvinneklinikk i Kabul i mai 2020, som tok livet av 24 personar, inkludert nyfødde babyar og mødrer. Dei har òg teke på seg ansvaret for fleire andre angrep i Kabul, inkludert eit mot universitetet i byen i november i fjor, og eit rakettangrep same månad.

– Ein PR-suksess

– IS-K ønskjer å skape så mykje kaos som mogleg og sende eit signal om at dei har eit eksistensgrunnlag i Afghanistan, seier Serinci.

Minst 72 afghanarar og 13 amerikanske soldatar vart drepne i sjølvmordsangrepet mot flyplassen i Kabul og eit hotell like ved på torsdag. Flyplassen har vore eit område prega av kaos sidan Taliban tok over makta i Afghanistan 16. august, og fleire tusen afghanarar og utanlandske borgarar har vorte evakuerte derfrå.

– Angrepa er gjort av IS-K med formål om å markere seg overfor konkurrentane Taliban og al-Qaida, og for å audmjuke USA og Taliban ved å vise at dei ikkje har kontroll på tryggleiken. Dessutan er det ein måte å tiltrekkje seg nye medlemmer til IS i Afghanistan. IS-K ramma ein stad som allereie var i søkjelyset til media, Kabul-flyplassen, og PR-messig kunne ikkje angrepet vore ein større suksess, meiner Serinci.

(©NPK)