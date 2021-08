utenriks

– Vi førebur oss på rundt 500.000 nye flyktningar i regionen. Det er det verst tenkjelege scenarioet, seier Kelly Clements hos FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) på ein pressekonferanse fredag.

Mange afghanarar fryktar forfølging og å miste livet under Taliban etter at opprørsrørsla tok over Kabul søndag for nesten to veker sidan.

