Danmark opphevar alle koronarestriksjonar 10. september

utenriks

– Epidemien er under kontroll, vi har rekordhøge vaksinasjonstal, seier Danmarks helseminister Magnus Heunicke i ei pressemelding fredag.

Han viser til at regjeringa har lova å ikkje halde på tiltaka lenger enn det som er nødvendig.

– Der er vi no. Men sjølv om vi akkurat no er på ein god stad, er ikkje pandemien over, seier Heunicke.

Avgjerda vart teken etter eit møte mellom Epidemikommissionen og helsestyresmaktene.

Det vil likevel framleis vere nødvendig å vise fram koronapass for å komme inn på arrangement. Fleire restriksjonar vil fjernast allereie 1. september, blant dei restriksjonar for nattklubbar.

Heunicke seier likevel at regjeringa ikkje vil nøle med å handle raskt dersom pandemien igjen truar viktige funksjonar i det danske samfunnet.

Danmark har fullvaksinert over nesten 80 prosent av befolkninga. Sidan pandemien trefte landet, har det vorte registrert over 300.000 smittetilfelle og over 2.500 koronarelaterte dødsfall.

