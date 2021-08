utenriks

Nehan skriv på Twitter at ho har landa i Noreg saman med familien sin, men at far og søster hennar er igjen i Afghanistan.

– Eg kan ikkje stanse tårene mine for folket og landet mitt, skriv ho.

Nehan var minister i regjeringa til ekspresident Ashraf Ghani. Ghani flykta til Dei sameinte arabiske emirata då Taliban tok makta i Afghanistan.

