Vitne: Eksplosjonar midt i folkemengda utanfor Kabuls flyplass

I ei fråsegn opplyser Taliban ifølgje Reuters at det er minst 13 drepne, blant dei barn, og at fleire Taliban-vakter er såra. USAs forsvarsdepartement Pentagon stadfestar at fleire sivile og amerikanarar er såra eller drepne.

Det gjekk av to eksplosjonar, stadfestar Pentagon. Amerikanske kjelder seier det dreier seg om sjølvmordsangrep.

Først small det ved Abbey-porten, inngangsporten der fleire tusen har trengd seg saman i håp om å komme ut av Afghanistan, før det gjekk av ein ny eksplosjon ved hotellet Baron like ved.

– Midt i folkemengda

Det har vore kaotisk utanfor flyplassen heilt sidan Taliban erobra Kabul. Torsdag skjedde det som har vorte åtvara mot dei seinaste dagane.

Bilete frå staden formidla av afghanske Tolo News viser såra som blir frakta vekk i trillebårer, afghanarar med blodige klede som går forvirra omkring og ambulansar som fraktar dei hardast såra til sjukehus.

Ein afghansk mann som var i utkanten av folkemengda då den første bomba gjekk av, seier at eksplosjonen skjedde midt i mengda av fleire tusen menneske.

Det blir underbygd av eit anna augevitne, som seier til Wall Street Journal at mange lemlesta menneske vart hjelpte vekk frå staden.

– Terrorangrep

Eit augevitne NRK har snakka med fortel at det låg minst 30 livlause personar utanfor Abbey-porten, og at minst 50 menneske var såra.

Pentagon-talsmann John Kirby stadfestar at det var to eksplosjonar, og seier det dreier seg om eit kompleks angrep. Nato generalsekretær Jens Stoltenberg kallar det eit terrorangrep.

– Eg fordømmer på det sterkaste det grufulle terrorangrepet utanfor Kabuls flyplass. Tankane mine er med dei ramma og deira næraste. Prioriteten vår held fram med å vere evakueringa av så mange som mogleg så fort som mogleg, skriv Stoltenberg på Twitter.

Etter angrepet sit europeiske og amerikanske leiarar i krisemøte. Frankrikes president Emmanuel Macron seier at det vil vere ekstremt risikabelt på flyplassen framover.

Norsk personell gjort greie for

Forsvarets operative hovudkvarter stadfestar til NTB at ingen blant det norske forsvarspersonellet er skadde.

– Alle nordmenn er gjort greie for og ingen er fysisk skadde. Eksplosjonen skjedde på utsida av flyplassen. Eg veit ikkje no om det norske feltsjukehuset skal behandle såra, seier oberstløytnant Ivar Moen til NTB.

Utanriksdepartementet stadfestar overfor NTB at det har gått av ei bombe, og seier det er for tidleg å seie om nordmenn er ramma. UD har tidlegare åtvara norske borgarar mot å samle seg utanfor flyplassen viss dei ikkje først har fått beskjed om at det er trygt.

Biden brifa

USAs president Joe Biden har vorte brifa om eksplosjonen, skriv kanalen. Biden var torsdag kveld operativ i kriserommet i Det kvite hus, på engelsk kalla «situation room».

I forkant av hendinga kom det åtvaringar om at flyplassen kunne vere mål for eit angrep.

Tidlegare torsdag bad Utanriksdepartementet alle norske borgarar i Afghanistan om å halde seg unna.

– UD har fått truverdig informasjon om auka fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppmodar mottakarar av denne meldinga til å bevege seg bort frå flyplassen og til ein tryggare stad, med mindre du får annan beskjed i direkte kontakt med norske styresmakter, skreiv UD.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid gjekk tidlegare torsdag ut og avviste at det var fare for eit angrep på flyplassen.

Kaos og anarki

Trass i åtvaringane var det likevel mange som hadde samla seg utanfor òg torsdag.

Tidlegare på dagen brukte Taliban vasskanonar for å oppløyse folkemengda, og det vart òg brukt tåregass, skriv AP.

Nadia Saadat, ein afghanar på 27 år, var saman med den to år gamle dotter si ein av dei som hadde samla seg utanfor porten. Ho seier dei ikkje har noko anna val enn å prøve å flykte.

Det vart høyrt skot i nærleiken då AP snakka med henne.

– Det er anarki her på grunn av den enorme folkemengda, sa Sadat.