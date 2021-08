Usolidarisk vaksinefordeling kostar verdssamfunnet dyrt

utenriks

Studien frå Economist Intelligence Unit anslår at verdien av tapt produksjon vil utgjere cirka 2300 milliardar dollar (cirka 20.000 milliardar kroner) som følgje av at det tek lang tid å få vaksinen distribuert i heile verda.

Det er låg- og mellominntektsland som vil bere mesteparten av tapa.

Rapporten kjem samtidig med at høginntektsland planlegg å gi tredje vaksinedose til befolkninga – altså samtidig som leveransane for første dose til fattigare nasjonar framleis er svært utilstrekkelege.

Store tap

Studien anslår at land som ikkje klarer å vaksinere 60 prosent av befolkninga innan midten av 2022, vil lide økonomiske tap på over 20.000 milliardar kroner i perioden mellom 2022 og 2025.

«Framveksande økonomiar vil bere to tredelar av desse tapa og dermed økonomisk hamne ytterlegare bak høginntektsland», heiter det i rapporten.

Asia-Stillehavs-regionen vil bli verst ramma i absolutte tal – og truleg bere tre firedelar av tapa.

Afrika sør for Sahara vil truleg lide dei største tapa rekna i prosent av BNP.

Rundt 60 prosent av befolkninga i høginntektsland hadde allereie i slutten av august fått minst ein dose av koronavaksinen. I mange låginntektsland har berre 1 prosent av befolkninga fått første dose.

Dei fleste vaksinar krev òg to dosar for at ein skal vere fullvaksinert.

Covax sviktar

Forfattaren bak den nye rapporten, Agathe Demarais, konstaterer at Covax-samarbeidet ikkje har klart å levere det dei har lova.

Gjennom Covax-samarbeidet skal rike land dele fleire milliardar dosar med 92 låg- og mellominntektsland. Men store delar av vaksinane, 1,8 milliardar dosar, skal først distribuerast i 2022.

– Det er små sjansar for at gapet i tilgang til vaksinar vil bli tetta. Rike land gir berre ein brøkdel av det som trengst, seier ho.

Booster-dosar

Demarais fastslår at høginntektsland no i staden flyttar merksemda mot påfyllingsdosar mot viruset.

– Dette vil svekkje mangelen på råvarer og distribusjonen til andre land, legg ho til.

Faren ved at landa i verda ikkje investerer nok i å kjempe mot pandemien globalt, er òg at vi får nye mutasjonar som kan true effektiviteten av vaksinane mot covid-19. Det vil slå tilbake på dei rikaste landa i verda òg.

