utenriks

Det stadfestar Utanriksdepartementet (UD) på spørsmål frå NTB.

Torsdag sende UD ut ei åtvaring til norske borgarar i Kabul. Dei vart bedne om å halde seg unna flyplassen som følgje av auka terrorfare.

Samtidig opplyser fleire land at dei no har stansa evakueringsoperasjonane sine. Dette gjeld Nederland, Belgia, Polen og Danmark. Den franske evakueringa blir seinast avslutta fredag, og same dag blir truleg det tyske nærværet på flyplassen i Kabul avslutta, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

(©NPK)