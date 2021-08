Tegnell avviser å gi svenskane ein tredje vaksine no

utenriks

Politikarar i Stockholm har teke til orde for at delar av befolkninga får ein tredje vaksinedose innan kort tid, men ifølgje Tegnell er det for tidleg.

På noverande tidspunkt er det mykje viktigare å vaksinere dei som enno ikkje har fått nokon vaksine, understrekar han.

– I Sverige ser vi ingen auke i delen som blir smitta sjølv om dei er vaksinerte. Dei tilfella ligg konstant på eit svært lågt nivå, seier Tegnell til Dagens Nyheter.

Tegnell viser til at både Verdshelseorganisasjonen (WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har same haldning.

Det einaste unntaket er kanskje Israel, som kom i gang med massevaksinasjonen svært tidleg.

(©NPK)