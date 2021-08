Talet på covid-innleggingar i Sverige aukar raskt

utenriks

I Sverige er det framleis relativt store grupper under 50 år som ikkje er vaksinerte, og Tegnell oppmodar fleire til å vaksinere seg, ikkje minst dei som berre har late seg vaksinere éin gong.

– Det er viktig at ein ikkje lever i den trua at éin dose er nok, sa Tegnell på ein pressekonferanse torsdag.

Han meiner òg at det er vanskelegare å føreseie korleis den nye deltavarianten vil påverke smittespreiinga utover hausten.

– Eg synest personleg denne hausten er vanskelegare å vurdere enn før. Vi byggjer mykje av arbeidet vårt på historiske data, og når vi ikkje kan bruke dei på same måte no med vaksinasjonen, er det vanskeleg å seie korleis scenarioa vil bli, seier han.

To av tre fullvaksinerte

Hittil har nær 6.662.000 personar fått minst éin vaksinedose i Sverige, noko som utgjer 81,3 prosent av den vaksne befolkninga. 66,4 prosent av befolkninga har fått to dosar.

Styresmaktene registrerte torsdag åtte nye koronarelaterte dødsfall. Samtidig aukar talet på koronasmitta som treng sjukehusinnlegging, noko som skaper bekymring.

Akkurat no er det cirka 250 personar som treng sjukehusbehandling for covid-19, men talet er på veg oppover i alle aldersgrupper, ifølgje Irene Nilsson Carlsson i Socialstyrelsen.

Ventar forverring

Ho seier at den ledige intensivkapasiteten i Sverige no er på 26 prosent. 13 regionar ventar seg ei forverring på kort og lang sikt.

Tegnell understreka same dagen at det ikkje finst vitskaplege bevis for at ein tredje dose til fullvaksinerte svenskar vil ha nokon effekt no.

Dei einaste som bør få ein tredje dose, er dei med kraftig nedsett immunforsvar, ifølgje Tegnell.

– Dette er altså ingen ekstra dose for at dei skal måtte toppe dei første dosane, men for at dei skal få fullgodt vern som følgje av nedsett immunforsvar, seier han.

Ingen tredje runde no

Politikarar i Stockholm har teke til orde for at ein må byrje ein tredje runde med vaksinasjon for dei som er fullvaksinert, men på noverande tidspunkt er det mykje viktigare å vaksinere dei som enno ikkje har fått nokon vaksine, strekar Tegnell under.

– I Sverige ser vi ingen auke i delen som blir smitta sjølv om dei er vaksinerte. Dei tilfella ligg konstant på eit svært lågt nivå, seier Tegnell til Dagens Nyheter.

Tegnell viser til at både Verdshelseorganisasjonen (WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har same haldning.

