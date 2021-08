utenriks

Katalanske Clara Ponsatí er medlem av EU-parlamentet og bur i Belgia, men Spania skuldar henne for oppvigling og har kravd henne utlevert.

Før ho vart ein del av den katalanske regionsregjeringa i juli 2017, leidde ho School of Economics and Finance ved University of St. Andrew's i Skottland.

Torsdag opplyste domstolen i Edinburgh at han ikkje har jurisdiksjon til å behandle utvisingssaka sidan Ponsati har signalisert at ho ikkje kjem til å flytte tilbake til Skottland.

