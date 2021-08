Sjukepleiarstreik blir stansa i Danmark

utenriks

Nyheitsbyrået Ritzau skriv at det er fleirtal på Folketinget for å hastebehandle eit forslag som vil avslutte streiken.

– Vi kjem til å støtte opp om at konflikten no blir avslutta slik at pasientane igjen kan få behandling, seier Hans Andersen i Venstre.

Til saman skal det vere 137 representantar på Folketinget som støttar hastevedtaket.

Dermed ligg det an til at konflikten blir løyst i tråd med eit meklingsforslag som sjukepleiarane tidlegare har avvist. Det inneber ein lønnsauke på 5 prosent over tre år.

Rundt 35.500 operasjonar har vorte utsette som følgje av streiken. Det vil truleg ta opptil to år å få bukt med etterslepet som har oppstått denne sommaren.

Sjukepleiarar som har delteke i behandlinga av koronapasientar, har ikkje vorte tekne ut i streik.

Organisasjonen Danske Patienter er glade for at streiken truleg blir avslutta og seier han har ramma ei rekkje ulike pasientgrupper. Fagorganisasjonen Dansk Sygeplejeråd er på si side svært misnøgd med at streiken blir stansa av Folketinget.

