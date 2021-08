Søreide: Noreg avsluttar ikkje evakueringsarbeidet

utenriks

– Den brutale situasjonen er at ikkje alle som ønskjer å forlate Afghanistan, kjem seg ut no. Det er framleis norske borgarar i Afghanistan som har ønske om å bli hjelpt ut, og også andre personar vi vil gi vern, seier Søreide på ein pressekonferanse torsdag.

Eksplosjonane på flyplassen i Kabul torsdag har gjort situasjonen endå meir kaotisk enn han allereie var.

– Vi avsluttar ikkje arbeidet, men det er heilt urealistisk no å skulle gi eit håp om at det finst ei rask løysing for dei som ikkje kjem seg ut, seier utanriksministeren.

(©NPK)