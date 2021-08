Mexico tek imot mediefolk frå Afghanistan

utenriks

Gruppa kom til Mexico på eit fly frå luftforsvaret til Qatar. Ifølgje det mexicanske utanriksdepartementet hadde dei jobbar for ulike medium i Afghanistan og frykta no for livet.

Dagen før tok Mexico imot den første vesle gruppa med afghanske flyktningar, fem unge kvinner og ein mann som hadde reist gjennom seks land for å komme fram.

Innanriksministeren i Mexico, Olga Sánchez Cordero, sa onsdag at Mexico vil ta imot afghanske borgarar som treng asyl.

Mexico er likevel ikkje sjølv i stand til å passe på journalistane sine. Ni journalistar vart drepne i landet i 2020, og seks er drepne hittil i år. For journalistar er dermed Mexico det farlegaste landet i verda som ikkje er i krig.

(©NPK)