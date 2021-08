utenriks

– Vi kjenner førebels ikkje til alle detaljane, men terroristane retta seg mot folk som venta ved flyplassen, og som håpa å reise, seier Merkel.

Ho seier at dei som venta, ønskte tryggleik og fridom, og at angrepet difor er avskyeleg.

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid seier til Tolo News at minst 52 personar vart såra og at det er fleire døde, men at dødstalet er uklart.

