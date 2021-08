Massivt hackarangrep mot sveitsisk småby

utenriks

Byen Rolle ved Genfersjøen innrømde førre veke at dei var utsette for eit utpressingsangrep, men insisterte på at berre mindre datamengder var ramma, og at alt var retta opp igjen frå backup-kopiar.

Men avisa Le Temps skriv at angrepet 30. mai faktisk var massivt, og refererer til ein ekspert på det såkalla mørke nettet som sa at det berre tok han ein halvtime å finne tusenvis av personlege og svært sensitive dokument frå byen, som har 5.400 innbyggjarar.

Rolles lokale styresmakter innrømmer no at dei undervurderte alvoret og korleis dataa kunne misbrukast.

Le Temps skriv at avisa har sett rekneark med data på alle innbyggjarane i byen, inkludert namn, adresser, trygdenummer, opplysningar om opphaldsløyve og i nokre tilfelle religiøs tilhøyrsel. Også skuleinformasjon med karakterar, og data om barn som er koronasmitta, er lagt ut.

