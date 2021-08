Israel lettar på tiltaka rundt Gaza

utenriks

Israelske styresmakter kunngjorde at det kjem lettar etter at fleire hundre palestinarar onsdag demonstrerte ved grensa med krav om lettar i blokaden.

Hamas heldt demonstrantane på avstand frå grensa, og protestane enda fredelegare enn dei intense samanstøytane laurdag då ein palestinar vart drepen og ein israelsk politimann kritisk såra.

Lettane frå torsdag inneber opning for at fleire nye bilar, varer og utstyr til sivile prosjekt kan bli importert til Gaza, og at fleire palestinske forretningsfolk får løyve til å reise til Israel.

