Gunilla Bergström, mamma til Albert Åberg, er død

Det er forlaget hennar, Rabén och Sjögren, som opplyser at Bergström døydde i heimen sin etter dårleg helse og sjukdom i lengre tid.

Bergström skreiv ei lang rekkje bøker om Albert Åberg, som budde med åleinepappaen sin, og mange bøker om Milla, Mia og andre barn, og dessutan rim og dikt.

Bøkene, som ho illustrerte sjølv, vart omsette til 29 språk og var svært populære òg i Noreg. Det var Tor Åge Bringsværd som omsette til norsk.

Bergström starta karrieren sin som journalist mellom anna i Dagens Nyheter og Aftonbladet. Ho debuterte som forfattar i 1971 med «Mias pappa flytter», og fire år seinare vart ho forfattar på heiltid.

Ho skreiv til saman 26 bøker om Albert Åberg, som heitte Alfons Åberg på svensk, og dessutan rimbøker som «Ramsor och Tramsor om Bill och Bolla» og Tokigt och klokigt – mera rim om Bill och Bolla».

Det er først og fremst bøkene om Albert Åberg som har gjort henne kjend. Den første, «God natt, Albert Åberg», vart gitt ut i Sverige i 1972, og ho tenkte aldri at dei skulle bli så mange.

– Eg skal berre …, tenkte ho, akkurat som hovudpersonen, og skreiv endå ei.

Albert Åberg er ein vanleg liten gut som bur med pappaen sin, noko som ikkje var så vanleg på 70-talet. Han har ein innbilt ven ved namn Skybert, som berre han kan sjå.

– Eg har lenge forstått at dette ikkje er noko yrke, men ein livsstil. Eg kan ikkje seie at eg skal slutte, for det går føre seg i hovudet heile tida, sa ho i eit intervju med TT for eit par år sidan.

