Eksplosjon utanfor flyplassen i Kabul

Pentagon-talsmann John Kirby stadfestar på Twitter meldingane om ein eksplosjon, men seier dei så langt ikkje har informasjon om såra eller drepne.

Ei kjelde CNN har snakka med, seier det er drepne eller såra blant afghanarar på staden, men seier det ikkje er kjent om amerikanarar er ramma.

USAs president Joe Biden har vorte brifa om eksplosjonen, skriv kanalen.

Ifølgje kjelder frå det britiske forsvarsdepartementet skal det ikkje vere nokon dødsfall blant dei militære på flyplassen, som skal ha skjedd i nærleiken av Baron Hotel, skriv The Guardian.

I forkant av hendinga kom det åtvaringar om at flyplassen kunne vere mål for eit angrep. Tidlegare torsdag bad Utanriksdepartementet alle norske borgarar i Afghanistan om å halde seg unna.

– UD har fått truverdig informasjon om auka fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppmodar mottakarar av denne meldinga til å bevege seg bort frå flyplassen og til ein tryggare stad, med mindre du får annan beskjed i direkte kontakt med norske styresmakter, skreiv UD.

Torsdag ettermiddag stadfestar UD at dei har fått meldingar om at ei bombe gjekk av utanfor Kabuls flyplass, og at det er uvisst om nordmenn er ramma.